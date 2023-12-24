حملها دلوقتي مجاناً|.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للحلقة 7 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي نايل سات

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل صلاح الدين الأيوبي بعد أن يُعرض على قناة TRT التركية يوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويُبث على القناة الجزائرية يوم الثلاثاء الذي يليه مباشرة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قبل كل حلقة، يتزايد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية وموعد عرض الحلقة، وتمت مشاهدة خمس حلقات حتى الآن، حيث نالت إعجاب العديد من المتابعين كجزء من سلسلة الدراما التاريخية التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للحلقة 7 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكنكم التقاط إشارة القناة عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد: 12034، مع معدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، بجودة عالية HD.

كما يمكن استقبالها أيضًا على القمر الصناعي عرب سات على التردد: 11034، بنفس معدل الترميز، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، مع الحفاظ على جودة HD.

موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي حقق إقبالًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، حيث يسرد الأحداث التاريخية خلال فترة تحرير القائد الكبير صلاح الدين الأيوبي للقدس من الصليبيين.

يستعرض المسلسل نشأة صلاح الدين من البداية ونجاحاته في هزيمة الأعداء حتى تحقيقه للانتصار في معارك عظيمة، ووصوله إلى القدس لتحريرها من الصليبيين، ويعتبر هذا الإنجاز الثاني لقائد مسلم يفتح أبواب القدس، بعد فتحها في السابق على يد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.