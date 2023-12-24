مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023 وشروط الحصول على الراتب بالعراق

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف رواتب المتقاعدين في العراق، حيث إن هذا الشهر يأتي بقيمة الزيادة الأخيرة، التي تم الإعلان عنها بموافقة من قبل مجلس الوزراء العراقي، حتى أن قيمة الزيادة التي سيتم صرفها وصلت إلى 100 ألف دينار عراقي، على أن يصل الحد الأدنى رواتب المتقاعدين في دولة العراق إلى 500 ألف دينار عراقي، وفي هذا سنوضح لكم موعد صرف هذه الرواتب بالسطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 26 ديسمبر، أي لم يتبقى سوى أقل من 48 ساعة على صرف الرواتب بالزيادة المقررة، على أن يستحقها جميع الذين بلغوا سن المعاش وهو 60 عامًا، إضافة إلى أنه يجب بان يصل مدة عملهم إلى 20 عامًا، مع توافر حساب بنكي لكي يتمكنوا من تلقي الدفعات المالية بشكل شهري، مع تقديم كافة المستندات التي تثبت استحقاقهم للحصول على المعاش.

مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين

يعتبر مصرف الرافدين العراقي من أهم البنوك التي تكون على صرف الرواتب لجميع المستحقين في دولة العراق، على أن البنك لديه فروع متعددة في مختلف المحافظات، فضلاً عن ماكينات الصراف الألي التي تسهل على جميع المشتركين في الحصول على الرواتب الخاصة بهم، هذا مع العلم أنه بإمكان المستفيد التواصل مع خدمة عملاء البنك في حالة وجود مشكلة أو عقبة أثناء عمليات الصرف.