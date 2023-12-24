موعد وجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة 2024 الترم الأول

نعلن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 محافظة القاهرة، بهدف تذكير الطلاب وأولياء الأمور بتحديد مواعيد اختبارات كل مادة، وأوضحت الجداول المعلنة أن امتحانات المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة ستبدأ في الثاني من يناير، ومن المقرر أن تستمر حتى العاشر من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة 2024 الترم الأول

يسعى العديد من أولياء الأمور إلى الحصول على جدول امتحانات منتصف السنة للصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ( 2023 – 2024 )، بهدف تمكين الطلاب من التحضير الجيد استعدادا لأدا الامتحانات.

الثلاثاء 2 يناير : امتحان الدراسات الاجتماعية من 8 حتى 9:30 – امتحان تكنولوجيا المعلومات من 10 حتى 11:30

الأربعاء 3 يناير : امتحان العلوم من 8 حتى 9:30 – امتحان المهارات المهنية من 10 حتى 11:30.

الخميس 4 يناير : امتحان اللغة العربية من 8 حتى 10:30.

الثلاثاء 9 يناير : امتحان اللغة الإنجليزية من 8 حتى 9:30 – امتحان التربية الدينية من 10 حتى 11:30

الأربعاء 10 يناير : امتحان اللغة الرياضيات من 8 حتى 9:30.

أجازة عيد الميلاد قبل الامتحانات

من المهم أن نشير إلى أن هناك عطلة لاحتفال بعيد الميلاد ستكون من السبت 6 يناير، حتى يوم الأثنين 8 من الشهر ذاته، نتوقع أن تنتهي امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية قبل بداية إجازة عيد الشرطة في 25 يناير.

ماذا يفعل الطالب قبل الامتحانات

أولاً وقبل كل شيء، يجب على الطلاب تحديد المواضيع والمفاهيم الرئيسية التي يجب دراستها، وإعداد جدول زمني يسمح لهم بتغطية المنهج بشكل متوازن، ومن ثم ينصح بتحديد الأولويات والتركيز على المواضيع التي تشكل نسبة أكبر من الامتحانات أو التي يعتبرونها أكثر صعوبة.