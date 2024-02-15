لو عايز تأشيرة.. شوف فئات معفاة من تأشيرة تركية 2024 بقرار حكومي بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي لمصر

فئات معفاة من تأشيرة تركية، تصدر عنوان الفئات المعفاة من التأشيرة التركية محركات البحث على جوجل، حيث يبحث العديد من الناس في هذا القرار لمعرفة من هم الفئات المعفية من الحصول على تأشيرة تركيا، وخاصة باعتبار دولة تركيا أحد أهم وأجمل الوجهات السياحية لدى الكثير من الناس على مستوى العالم.

فئات معفاة من تأشيرة تركية

ازدادت معدلات البحث عن فئات معفاة من تأشيرة تركية في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت الجريدة الرسمية التركية في ديسمبر الماضي عن وجود فئات معفية من الحصول على تأشيرة الدخول السياحية لتركيا، ويأتي ذلك من خلال عرض الجريدة للقرار الرئاسي الذي يعفي عددا من الدول العربية من تأشيرة الدخول لزيارة البلد بهدف السياحة، حيث أعلن المرسوم الرئاسي عن إعفاء مواطني دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان بالإضافة إلى مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من تأشيرة الدخول السياحية للدولة، كما يشمل الإعفاء من الحصول على الفيزا التركية حاملي جواز السفر العادي من مواطني الدول المعفية.

إيرادات تركيا من مجال السياحة

أعلن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع إيرادات تركيا من السياحة، حيث أظهرت البيانات والإحصاءات الخاصة بالمعهد عن ارتفاع السياحة بنسبة 13.1% أي ارتفعت الإيرادات بنسبة عشرين مليار دولار تقريبا في الربع الثالث لتوضح هذه الإحصائيات استمرار قطاع السياحة بشكل قوي ويؤدي إلى سد العجز في ميزان المعاملات الجارية، والجدير بالذكر أن إيرادات قطاع السياحة في تركيا قد ارتفعت في العام السابق 2022 بنسبة 53.4% بسبب انخفاض انتشار جائحة كورونا بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية وكانت جميعها أسباب صبت في صالح القطاع السياحي في تركيا وأدت إلى ارتفاع عدد السياح.