لو معاك ١٥٠ ألف جنيه هتقبض ٢٤٠٠ جنيه شهريا.. شهادات البنوك

أتاحت البنوك المصرية فرص للاستثمارات جيدة بالبنك الأهلي المصري، والفائدة تصل حتى 22% في السنة الأولى، وقد تساءل الجميع بالفترة الماضية عن لو معاك ١٥٠ ألف جنيه هتقبض ٢٤٠٠ جنيه جنيه شهريًا.. شهادات البنوك تلك التي تساهم بزيادة الفرص الاستثمارية، وتحقيق عائد جيد للراغبين في شراء شهادات الإدخار بالبنوك، وذلك يساهم بتحجيم جرائم السرقة والنصب، واستيلاء النصابين على أموال المواطنين.

لو معاك ١٥٠ ألف جنيه هتقبض ٢٤٠٠ جنيه شهريا

أتاحت البنوك المصرية فرصة جديدة وجيدة للاستثمار بالبنك الأهلي المصري بنظام فائدة تصل حتى 22% بالسنة الأولى، كما أن تلك الشهادات الاستثمارية تساهم بتحقيق العائد الجيد للراغبين في شراء الشهادات الخاصة بالإدخار، وذلك يساهم بتحجيم الجرائم على الأموال، كما أنه في حالة الاستثمار بمبلغ قدره 150 ألف في إحدى البنوك المصرية من خلال شراء شهادة الاستثمار الخاصة بالبنك الأهلي يعود بالفائدة التي قدرها 22% بشكل سنوي، فإن المبلغ يكون 33000 بالسنة الأولى أي حوالي 2750 بشكل شهري.

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي

لقد تم تحديد أسعار الفوائد المتعلقة بشهادات البنك الأهلي حسب نوع كل شهادة، وإليكم الأسعار وهي كالتالي: