جدول صرف العلاوات الخمسة ورفع الحد الأدني للمعاشات بقرار من التأمينات

جدول صرف العلاوات الخمسة هي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة بعد إعلان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، حيث إنه لمي يتبق سوى أقل من أسبوع على صرف معاشات شهر يناير بقيمة الزيادة الأخيرة المقررة، ولهذا يتساءل بعض المستفيدين عن جدول الحصول على العلاوات الخمس التي هي مخصصة لبعض أصحاب المعاشات كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

جدول صرف العلاوات الخمسة

حددت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي جدول الحصول على العلاوات الخمس، التي جاء وفقًا للأتي:-

تم الحصول على الدفعة الأولى من العلاوات في شهر سبتمبر الماضي.

كما تم العمل على صرف الدفعة الثانية في شهر ديسمبر الجاري.

إضافة إلى أن الدفعة الثالثة سيتم الحصول عليها مع بداية شهر مارس المقبل 2024.

هذا وأن الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر 2024.

الإستعلام عن العلاوات الخمس

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن العلاوات الخمسة المقرر صرفها في الأشهر المقبلة، كما على النحو التالي:-