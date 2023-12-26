الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 للأطفال.. كيفية تشغيلها علي التلفزيون

أعلنت قناة كراميش عن ترددها الجديد مع انطلاق عام 2024، حيث تتخذ القناة من نفسها مكانة خاصة بفضل تخصصها في بث مجموعة متنوعة من الأناشيد الغنائية والبرامج الكرتونية الموجهة للأطفال، وذلك في عدة دول حول العالم وفي الوطن العربي، في السطر التالي يمكنك الاطلاع على التردد الجديد لقناة كراميش، والذي يمكنكم من متابعة البرامج المتنوعة والأناشيد عبر شاشاتها.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

التردد : 11603 أو 11315 أو 11390.

معدل الترميز : أفقى.

الاستقطاب : 27500.

معامل الخطأ : 3/4.

القمر الصناعي : النايل سات.

قناة كراميش تعد من بين الكلمات التي تشهد اهتمامًا كبيرًا في عمليات البحث عبر المحركات العالمية، يتجه الاهتمام نحو هذا البحث بشكل خاص من قبل أولياء الأمور، وذلك نظرًا للمحتوى الهادف والمناسب الذي تقدمه القناة للأطفال.

ترددت قنوات الأطفال 2024

تردد قناة سمسم القمر الصناعي : نايل سات. التردد : 11483. معدل الترميز : 27500. الاستقطاب : أفقي. معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة توم وجيري القمر الصناعي : نايل سات. التردد : 11355. الاستقطاب : عمودي V. معدل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 5/6.



استقبال تردد قناة كراميش علي النايل سات

فتح قائمة القنوات علي جهاز الاستقبال.

الضغط علي قائمة الترددات.

الضغط علي زر إضافة تردد جديد.

إدخال بيانات التردد الأعلي.

الضغط علي زر البحث.

سوف نجد القناة موجودة في قائمة القنوات بعد انتها البحث.

أغاني قناة كراميش