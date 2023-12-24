السن المطلوب لــ إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين + زيادة الدعم 100 فقط بهذه الطريقة

قام الكثير من المواطنين مؤخرا بالبحث عن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، حيث قامت وزارة التموين بالكشف عن إنه سوف يتم إضافة المواليد في عام 2024 والذي سوف يبدأ خلال الأيام القادمة، و سوف يتضمن ذلك القرار إضافة ميزانية جديدة إلى الدولة والقيام بتدعيم المنظومة الخاصة بالتموين، وسوف يكون الدكتور علي مصلحي بتقديم بند يتم من خلاله إضافة المواليد على بطاقة التمويل وفي حالة حدوث الموافقة على ذلك الطلب والأقرار الخاص بالموازنة الجديدة سوف يتم تطبيقها وسوف يتم فتح باب المواليد وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بذلك الأمر من خلال الأسطر القادمة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بعد حدوث إرتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة أخذ الكثير من المواطنين يتطلع إلى بطاقات التموين والقيام بإضافة أبناءه وذلك لسد حاجتهم الاستهلاكية من الأرز، والسكر، والزيت وجميع السلع، مما جعل وزير التموين يعمل على إضافة بعض البنود الجديدة ومنها إضافة المواليد وقام بطرح ذلك الأمر وتقديم طلب إضافتهم وعمل ميزانية جديدة تكفي حاجة المواليد الجدد الذي سوف يتم إضافتهم، وسوف يتم إقرار تلك الموازنة الجديدة في شهر يوليو عام 2024 وفي حالة الموافقة وتوفير تلك الموازنة سوف يتم فتح إضافة المواليد بشكل فوري.

ما هي شروط إضافة المواليد؟

لكي يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة المواليد المواطنين توجد بعض الشروط التي من خلالها يتم إضافة المواليد وهي: