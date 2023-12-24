“ألف مبرووك للعراقيين” وزارة الداخلية تُطلق رابط تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة ca.iq جميع محافظات العراق

أطلقت وزارة الداخلية العراقية رابط تحميل كشوفات اسماء نقل النفوس في جميع محافظات العراق، حيث إن هذه الخدمة هي من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للعديد من المواطنين الراغبين في تغيير الأسم واللقب الخاص بهم، حيث إن ذلك يوفر عليهم الوقت والجهد المبذول في إنهاء مثل هذه الإجراءات، إضافة إلى مساعدة المواطنين العراقيين في تأدية أعمالهم الشخصية بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مكان، ويمكن القيام بتحميل الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رابط تحميل كشوفات اسماء نقل النفوس في العراق

لكي يسهل القيام بتحميل كشوفات نقل النفوس في مختلف محافظات العراق، يجب القيام بإتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة حكومة المواطن الإلكترونية في العراق.

القيام بإختيار خدمة نقل النفوس.

تحديد الوجبة والدفعة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ومن ثم يتم القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

ليتم في النهاية تحميلها بكل سهولة.

خدمات وزارة الداخلية العراقية

تقدم حكومة العراق، العديد من الخدمات الإلكترونية خاصة ما يدور حول السجل المدني، الذي يُسهل على جميع المواطنين العراقيين في إنهاء إجراءات وأعمالهم الشخصية بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مكان، حتى أن هذه الخدمة يتم العمل بها في كافة المحافظات العراقية، بما يوفر عليهم الوقت والجهد المبذول في إنهاء خدماتها، وتقوم وزارة الداخلية بمراجعة الطلبات المقدمة، والعمل على تحميلها بشكل إلكتروني.