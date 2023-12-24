اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf | طَـالـع أسماء المشمولين موقع وزارة العمل spa gov iq//umbrella

لقد ازداد الضغط على منصة مظلتي والتي من خلالها يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تكون تلك الوجبة هي الوجبة الأخيرة في شهر ديسمبر لهذا العام والتي من خلالها يحصل الكثير من المواطنين على الدعم المادي وعملت حكومة وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص منصة مظلتي للعرض من خلالها أسماء أصحاب الوجبة الأخيرة وقد تقدم الكثير من المواطنين العراقيين للتقديم في ذلك الدعم مما جعل الكثير تبدو لهم حالة من القلق والتوتر للتعرف على قائمة المشمولين لكي يطمئنوا على تواجد اسمهم في قائمة الكشوف وقد تم اختيارهم للحصول على الدخل الشهري وذلك لكي يحسن من حالتهم الاجتماعية والمادية.

أسماء المشمولين

أكدت منصة مظلتي بعرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن جميع الأسماء في أواخر شهر ديسمبر أي خلال الساعات القادمة سوف يتم ظهور أسماء الوجبة الأخيرة، فقد قامت الوزارة بمراجعة جميع الأسماء واضافة الفئات المستحقة واستبعاد الفئات الغير مستحقة وسوف نتعرف على كيفية الحصول على الأسماء من خلال الأسطر القادمة.

ما هي خطوات الاستعلام عن الأسماء

يمكن التعرف على أسماء المشمولين من خلال عدة نقاط بسيطة وهي.

أولا يقوم المواطن بالدخول على منصة مظلتي

ثم بعد ذلك يقوم بالنقر على الرعاية الاجتماعية.

ثم يضغط على الوجبة الأخيرة أو الوجبة السابعة في شهر ديسمبر 2023.

سوف يلاحظ ظهور نافذة يمكن من خلالها عرض جميع أسماء المشمولين ويمكن أن يكون بتحميلها.

شروط الحصول على دعم وزارة الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على دعم وزارة الرعاية الاجتماعية عن طريق عدة شروط وهي.