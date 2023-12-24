طريقة تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة أقوى أفلام الكرتون المدبلجة

تردد قناة بطوط الجديد 2024 من اهم الترددات التي يبحث عنها أولياء الأمور، لأنها تتميز بتوفير محتوى جيد من الأفلام الكرتونية والأغاني المسلية، كما أنها تساعد على تنمية مهارات الطفل وذكائه، وتوفر هذه القناة ترددها على قمر النايل سات، وهي قناة مجانية تعرض محتواها للمتابعين على مدار اليوم ودون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات شهرية.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

يرغب الكثيرين في تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024 حتى يتابع أطفالهم محتوى جيداً ومفيدًا يزيد من مهاراتهم وقدرتهم على الإبداع، ويمكن تحميل هذا التردد عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11594.

معامل ترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

من خلال هذه الإحداثيات سيصبح بمقدورك تنزيل القناة على جهازك، وتوفير محتوى جيد ومناسب للأطفال يمكنهم من تقضية وقتاً ممتعاً، كما توفر هذه القناة تشكيله من البرامج التعليمية والأغاني التي تساعد على تعليم الأطفال وتزويدهم بمختلف المعلومات، وتقوم بعرض في برامجها بإشارة قوية وجودة صوت وصورة عالية وتوفر محتواها على مدار اليوم لمدة 24 ساعة.

طريقة تنزيل تردد قناة بطوط 2024

تستطيع بكل سهولة تحميل تردد قناة بطوط الجديد 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

قم بالضغط على زر القائمة أو منيو من جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

بعدها اختر البحث اليدوي.

ثم اضغط على اضافة ترددات.

حدد القمر الصناعي نايل سات.

سجل جميع بيانات التردد الذي ذكرناها في الأعلى مثل تردد القناة ومعدل تصحيح الخطأ وغيرها.

بعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات انقر على أيقونة البحث.

بعد الانتظار لثواني قليلة سيتم تنزيل العديد من القنوات من ضمنها قناة بطوط.

وأخيرا اضغط على حفظ ثم خروج.

وهكذا يتم تحميل القناة بكل سهولة ويتمكن طفلك من مشاهدة والاستمتاع ببرامجها.