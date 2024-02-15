” هسه ” |..رابط نتائج امتحانات نصف العام في العراق السادس 2024 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا

نتائج امتحانات نصف العام في العراق، يبحث الطلاب عن نتائج امتحانات نصف العام في العراق وأهم التفاصيل المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي، حيث زادت معدلات البحث حول هذا الموضوع على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتستعد المدارس وجميع الطلاب في جميع أنحاء العراق لاستقبال موسم الامتحانات والذي من المقرر انتهى قريبا.

نتائج امتحانات نصف العام في العراق

تعتبر نتائج امتحانات نصف العام في العراق أهم المواضيع التي تشغل بال الطلبة في الآونة الأخيرة، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم وجميع المدارس والطلبة للإعلان عن نتائج امتحانات نصف العام، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي حيث بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 27 يناير الماضي وانتهت يوم 9 فبراير، ومرت العملية الامتحانية لطلبة الصفوف كافة بكل سلاسة ولم تشهد الوزارة عمليات شكاوى من صعوبة الأسئلة.

رابط وخطوات استخراج نتائج الطلبة في الصف السادس

ويمكن لكافة الطلبة في كل الصفوف الاستعلام عن نتائج الامتحانات سواء في الامتحانات الوزارية أو غيرها عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع نتائجنا.

اختيار النتيجة المراد الاستعلام عنها.

اختيار المحافظة.

الضغط على تحميل النتيجة.

فتح ملف pdf والبحث بالرقم الامتحاني.

ووفقا للجدول الزمني الذي رسمته إدارة التربية والتعليم للعام الدراسي في العراق فإنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي يوم 21 مايو من العام المقبل وحتى يوم الثالث من شهر يونيو القادم.