“هياخدوا فلوس كل شهر“ خطوات فتح دفتر توفير بالبريد المصري للأطفال

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن طريقة فتح حساب توفير لأبنائهم من أجل تأمين مستقبلهم والحصول على الفائدة سواء سنوية أو ربع سنوية أو شهرية كما يجب توافر بعض الشروط في الشخص المتقدم لفتح حساب التوفير في مكتب البريد.

شروط فتح حساب في البريد

يجب توافر العديد من الشروط المختلفة من أجل فتح حساب توفير في البريد المصري وهذه الشروط تكون كالآتي:

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم الذي يود في فتح حساب خاص به عن 16 عاما.

يمكن فتح حساب بالبريد للشركات بشرط تقديم الأوراق المطلوبة التي تدل على توثيق الشركة في السجل التجاري.

اسعار الفائدة بالبريد المصري

توجد العديد من الحسابات المختلفة بعائد مختلف في البريد المصري وأسعار الفائدة الخاصة بكل حساب تتمثل في الآتي:

سعر الفائدة الخاصة بحساب التوفير في البريد تكون 7٪ بشكل سنوي.

حساب التوفير الربع سنوي في البريد المصري تصل سعر الفائدة الخاصة به إلى 6,25٪.

تصل سعر الفائدة الخاصة بحساب التوفير الشهري إلى 6٪ وقد يتم حساب هذه الفائدة على نظام مكتب البريد.

مواعيد عمل مكتب البريد

تبدأ مكاتب البريد عملها في جميع محافظات جمهورية مصر العربية يوميا بداية من الساعة الثامنة صباحا ويتم الانتهاء من العمل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ماعدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عمل ويتم غلق أبواب مكاتب البريد في العطلات والإجازات الرسمية التي يتم تحديدها بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.