منحة البطالة هذا الشهر 13 أم 15 ألف دينار جزائري؟.. تصريح هام من الوكالة الوطنية للتشغيل

يتساءل المستفيدين من www anem dz منحة البطالة في الجزائر عن تفاصيل زيادة منحة البطالة 2024، ودفعة شهر ديسمبر 2023، حيث ما زال هناك دفعة لم يتم صرفها بعد للمستفيدين من المنحة في عام 2023، ويتساءلون هل هذه الدفعة تنزل بقيمة 13 ألف دينار جزائري، أم تنزل بقيمتها الجديدة 15 ألف دينار جزائري؟ وهذا نوضحه لكم بتقرير اليوم، فتابعوا معنا.

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تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بصب قيمة منحة البطالة للمستفيدين منها كل شهر على ثلاث أيام، حيث بداية من يوم السادس والعشرين من الشهر الميلادي، وإلى يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، حيث يختلف تاريخ الصب وفقًا لرقم الحساب البريدي الجاري للشخص، حيث يختلف ميعاد الصرف وفقًا للحسبة التالية:

زيادة منحة البطالة 2024

يشغل بال المستفيدين بـ منحة البطالة، هل ديسمبر ستكون بقيمة 13 ألف دينار أم ستكون 15 ألف دينار جزائري، ولكن منحة شهر ديسمبر من الوكالة الوطنية للتشغيل ستكون بقيمة 13 ألف دينار جزائري، وذلك لأن المنحة سيتم زيادتها من بداية عام 2024 في يناير، حيث وضح الرئيس الجزائري أنه سيتم ضخ الزيادة في الأجور للمتقاعدين ومستفيدي منحة البطالة ورواتب الموظفين بداية من يناير.

وهذا يعني المنحة ستكون بقيمة 15 ألف دينار جزائري من أول عام 2024 القادم، وللعلم أن هذه المنحة يتم تقديمها للمستفيدين منها من ثلاث إلى ست شهور، حيث يتم تقديمها له بشكل شهري، ثم من بعدها يحصل المستفيد على فرصة للعمل، أو متاح له تجديد منحة البطالة إن توافرت به الشروط، لذا انتظروا الزيادة بعام 2024.