لينك الوجبة الاخيرة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 بحث مظلتي دفعة ديسمبر

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، حيث أن هذه الرعاية تتضمن توفير خدمات للفئات الضعيفة مادياً والتي تحتاج إلى دعم ولا يوجد لها عائل، سواء كانوا غير قادرين على العمل بسبب المرض أو كبر السن، أو أيتام قاصرين، أو المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أولاد، حيث قامت وزارة العمل بتوفير وسائل متعددة لتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم وتم صرف دفعات ووجبات عدة خلال هذا العام، وتستعد الوزارة حاليًا لصرف دفعات جديدة بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 دفعة شهر ديسمبر يتم عبر المواقع الرسمية حيث يتم الاستعلام عنها عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر منصة “ مظلتي “ أو موقع وزارة العمل الرسمي.

النقر على “الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

إدخال البيانات المطلوبة، مع تحديد المحافظة.

النقر على “تنزيل النتائج PDF” للعثور على أسماء المستفيدين في ديسمبر 2023.”

بعد انتهاء التحميل قم بفتح الملف وسيظهر لك اسماء المستحقين.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الأخبار المبهجة السرور على قلوب الآلاف من الأسر قبل نهاية هذا العام، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن تفاصيل جديدة حول الدفعات القادمة ومواعيد بدء التسجيل لتجهيز المستندات المطلوبة.

شروط اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2023

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15عام ولا يزيد عن 55 عام.

يتم تحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 طبقًا لهذه الشروط التي يجب أن تتوفر بهم حتى تتأكد الوزارة من أن الدعم يصل إلى الفئات المحتاجة والمستحقة.