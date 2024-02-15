كشوفات pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منطة مظلتي تليﮕرام

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمكن الاطلاع عليها عبر منصة مظلتي فهي تتضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة بالعراق وهذه المبادرة أحد المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة العراقية لمساعدة الأسر والمواطنين الأكثر استحقاقا للدعم وخاصة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العراق، فأصبح بإمكان المستحقين التقدم ثم الحصول على الدعم من خلال الدخول إلى رابط منصة مظلتي الذي سوف نستعرض لكم فيما يلي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

كما ذكرنا لكم أنه بإمكان المواطنين المستحقين معرفة أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الإجتماعية عبر منصة مظلتي وهي الجهة الوحيدة المسؤولة لتقديم الدعم للمحتاجين من الأسر العراقية حيث يتم صرف رواتب شهرية لهؤلاء الأسر الغير قادرة من محدودي الدخل، حيث حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على قبول عدد كبير من المواطنين المتقدمين حتى يتم مساعدتهم ويمكنهم الاستعلام عن قبولهم من خلال الدخول إلى المنصة ثم اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى رابط منصة مظلتي ثم تسجيل الدخول من خلال انشاء حساب جديد.

قم بالضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

عليك الضغط فوق رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

سوف تلاحظ ظهور قوائم كافة المستحقين يمكنك معرفة قبولك أم لا من خلال إدخال رقمك الوطني.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

تم وضع عدة شروط يجب أن تنطبق على المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تساعدهم على مواجهة الغلاء وهذه الشروط كالتالي: