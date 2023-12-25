“انخفاض الأخضر عالميًا” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم، قد شهد الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية في السوق المصري استقرار ملحوظ أمام الجنيه وذلك على المستوى الأخير لها ومن أهم وأكثر العملات الأجنبية التي يتم تداولها في السوق المصري وأيضًا يتم تحديد أسعار المنتجات بناءًا على أسعار البيع والشراء الخاصة به هو الدولار وهو العملة الأمريكية ولكنه هو العملة الأساسية التي يتم التعامل بها في مختلف دول العالم لذلك نتحدث عن سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم

يتساءل الجميع عن الأسعار الخاصة ببيع وشراء الدولار في السوق المصري وذلك خلال البنوك المصري حيث قد يحدث اختلاف طفيف في أسعار الدولار بين البنوك المختلفة وقد يتم تداول الدولار من خلال البنوك المصرية المختلفة وذلك من أجل التسهيل على المواطنين الحصول على الدولار وحتى لا يتم احتكار الدولار مما يتسبب في ارتفاع سعره زيادة عن اللازم.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

أما بالنسبة عن أسعاره في البنوك هي:

من البنوك التي يتم تداول البنوك من خلالها هو البنك المركزي ويكون سعر شرائه 30.84 ويتم بيعه بسعر 30.93 جنيه.

البنك الأهلي هو أحد البنوك التي يتم خلالها تداول الدولار حيث يتم شرائه ب 30.75 ويتم بيعه ب 30.85.

يتم شراء الدولار خلال بنك مصر بسعر 30.75 بينما يتم بيعه بسعر 30.85 جنيه.

يتم تداول الدولار من خلال بنك الإسكندرية بسعر شراء 30.85 ويكون بيعه بسعر 30.95 جنيه.

أسعار تداول الدولار في CIB التجاري هو 30.85 من أجل الشراء 30.95 من أجل البيع.

الدولار هو أحد العملات الأساسية والهامة التي يتم تداولها في السوق المصري الخاص بالعملة وينصح بشرائه من البنوك تجنبًا لزيادة الأسعار الخاصة به في السوق السوداء.