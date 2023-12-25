يـا 100 دينار مبروك + موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وهـذا رابط الاستعلام

قام الكثير من المواطنين العراقيين بالبحث عن الأخبار الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين وخاصة بعد أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق برفع الحد الأدنى الخاص بالرواتب للموظفين ولأصحاب المعاشات وسوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بزيادة المعاشات من خلال المقال التالي.

زيادة رواتب المتقاعدين

سوف يتم صرف جميع الرواتب الخاصة بالمواطنين العراقيين بداية من يناير 2024، ونجد الكثير من المواطنين يعتقدون بأن زيادة تلك المعاشات سوف يتم صرفها من بداية يناير، فسوف يتم زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من 400,000 دينار إلى 500,000 دينار، وينتظر جميع المواطنين تطبيق هذه الزيادة وعملت الحكومة على تأكيد تلك الزيادة وينتظر الجميع صرفها.

الموعد الخاص بصرف رواتب المتقاعدين

قامت الهيئة العامة بصرف المعاشات الخاصة بالتقاعد في موعد ثابت لها من كل شهر وهو يكون بداية كل شهر ميلادي وسوف يتم صرف المعاش الخاص بالشهر الجاري يوم واحد يناير، وفي حالة حدوث أي تأخير أو عطلة يتم صرفها في يوم 2 أو 3 من كل شهر ميلادي، وسوف يكون يوم الإثنين هو الموافق 1 يناير وسوف يتم فيه صرف المعاشات وينتظر الجميع زيادة معاشاتهم إلى قيمة 500,000 دينار

خطوات الاستعلام عن زيادة الرواتب

يمكن أن نقوم بالاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين عن طريق عدة خطوات وهي.