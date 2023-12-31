“بورصة البيض” سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في المحلات في مصر

سعر كرتونة البيض، ازداد البحث من قبل المستهلكين عن الأسعار التي يتم بها بيع طبق البيض بمختلف الأنواع لدى التجار والمتاجر المختلفة ويعد سعر البيض من أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل القيام بالنزول لشراء احتياجات المنزل وذلك لكي لا يقع المستهلك فريسة لجشع وطمع التجار وأيضًا حتى لا ينصدم المستهلك بالسعر اليومي ويريد كثير من المستهلكين الذين يفضلون تناول البيض في طعامهم معرفة سعر كرتونة البيض.

سعر كرتونة البيض

نقوم بعرض السعر الخاص بوصول كرتونة البيض للمستهلك وذلك منعًا للوقوع فريسة أمام غلاء التجار ومن أجل أيضًا معرفة السعر الحقيقي الذي يتم شراء طبق البيض به ولذلك لسد حاجة المنزل من البيض باعتباره أحد وأهم المصادر الغذائية ويتم بيع البيض بناءًا على السعر الذي تم تحديده من قبل البورصة المتخصصة في البيض، وأسعار طبق البيض هي.

طبق البيض الذي تقوم بإنتاجه شركة شوشة يكون سعره 119 جنيه.

يتم شراء طبق البيض الزراعي 119 جنيه.

سعر طبق البيض الجوهري يصل 122 جنيه.

يصل سعر طبق البيض الذي تنتجه شركة أكتوبر 119 جنيه.

بلغ سعر طبق البيض من رشاد حمزة 120.

يتم بيع طبق البيض البلدي بسعر يصل إلى 140 جنيه.

شركات البيض في مصر

يوجد في مصر عدد من شركات إنتاج البيض في مصر مثل كمشيش والتي توجد في المنوفية شركة قويسنا شوشة في الصالحية انشاص الزراعي الصحرواي رشاد حمزة وغيرها وتقوم هذه الشركات بإنتاج أنواع البيض المختلفة أبيض وأحمر وبلدي.

ختاما لموضوعنا سعر كرتونة البيض، حيث يعد البيض هو واحد من أهم السلع الغذائية المختلفة التي يفضل تناولها عدد كبير من المواطنين فهو يعد من المصادر التي يحصل منها الجسم على البروتين الذي يحتاجه ويتم تناول البيض بأكثر من طريقة وأكثر من استخدام.