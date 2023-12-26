“انخفاض سعر البصل” تعرف على سعر الخضار اليوم في الأسواق المصرية أمام المستهلكين

سعر الخضار اليوم، أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين التجار والمستهلكين هو الأسعار اليومية الخاصة بأنواع الخضروات المختلفة حيث أن الفترة الأخيرة قد شهدت عدم استقرار في أسعار السلع الغذائية ومن ضمنها بعض الخضروات مثل الخيار والبطاطس والبصل بنوعيه إضافة إلى الطماطم وسوف نقوم بسرد جميع التفاصيل التي تتعلق بسعر الخضار اليوم.

سعر الخضار اليوم

تم ملاحظة ارتفاع وانخفاض أي وجود اضطراب في الأسعار التي يتم بها شراء الخضروات وهذا الاضطراب يحدث بشكل يومي وتقوم الهيئات المختصة بمراقبة السلع الغذائية بالبحث عن حل لاضطراب الأسعار الخاصة بالخضراوات والفواكه حيث قامت بتحديد أسعار موحدة يجب على التجار الالتزام بها وفي حالة مخالفة أي من التجار لهذه الأسعار الموحدة قد يعرض نفسه للمسألة القانونية وفرض العقوبات التي قد تصل إلى غلق منفذ البيع الخاص به

أسعار الخضار في السوق الحر

قد وجد أن أسعار الخضروات والفواكه حسب الأسعار المحددة وهي:

البصل وقد يتراوح السعر الخاص به بين عشرين وإحدى وعشرين جنيه للكيلو الواحد

يصل سعر الكيلو من ورق العنب ثمانين جنيه.

يتأرجح السعر الذي يتم شراء الليمون به بين ثمانية وعشرة جنيه.

بلغ سعر كيلو الجزر إثنا عشر جنيه.

الفلفل الرومي يتم شراؤه بسعر ستة عشر جنيه للكيلو الواحد.

يكون سعر كيلو واحد من الباذنجان الرومي سبع جنيهات

يتم شراء الشطة والفلفل الأحمر بنحو خمسة وعشرين جنيه.

يقوم التجار بشراء كيلو من الكوسة بستة عشر من الجنيهات.

يتراوح سعر الكيلو من الطماطم بين ثمانية وعشرة جنيهات.

هكذا تم ذكر جميع التفاصيل التي تتعلق بأسعار الخضروات خلال السوق المحلي وذلك من أجل أن يستطيع المواطن الاطلاع على الأسعار التي يتم من خلالها شراء الخضروات لكي يستطيع المواطن تنظيم الميزانية التي يتم تحديدها من أجل السلع الغذائية.