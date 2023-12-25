“سارع الآن قبل غلق التسجيل” ملف منحة رمضان 2024 وملأ الاستمارة الإلكترونية عبر interieur.gov.dz للحصول على إعانة مالية

قدمت الحكومة الجزائرية للمواطنين والمواطنات منح كثيرة والتي كان على رأسها المنحة التضامنية التي سيتم تقديمها للمواطنين في شهر رمضان المبارك 1445/2024، حيث كل الراغبين في التسجيل عليهم تعبئة استمارة منحة رمضان 2024 ومن ثم تقديمها، ومن يتوافر به الشروط سيتم تقديمها له، فدعونا نوضح لكم تفاصيل تلك المنحة.

ملف منحة رمضان 2024 في الجزائر

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين والمواطنات في الجزائر من تتوافر بهم الشروط التقديم على منحة قفة رمضان 2024، حيث التسجيل متاح حتى يوم الرابع من شهر يناير المقبل، حيث تقريبًا متبقي أسبوعين ويتم غلق التقديم على هذه المنحة، حيث تأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

على المتقدم زيارة موقع وزارة الداخلية الجزائرية التابع للجمهورية الجزائرية.

التابع للجمهورية الجزائرية. النقر من القائمة الرئيسية على الشباك عن بعد.

يختر بعدها من القوائم العمليات التضامنية.

بعد سيجد أمامه طلب إعانة مالية رمضان، ويقوم بكتابة استمارة التسجيل في المنحة.

بعدها يتم إيداع الملف الخاص بالمواطنين لمصالح البلدية، وذلك على مستوى كل ولاية من ولايات الجزائر، حيث حسب مكان الإقامة، مع العلم أنه يمكن تقديم الملف إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الجزائرية.

استمارة منحة رمضان 2024

أتاحت الداخلية الجزائرية التقديم على ملف قفة رمضان 2024 للحصول على المنحة، وذلك بعد ملأ الاستمارة وتقديمها بشكل ورقي أو إلكتروني، حيث شكل الاستمارة على النحو التالي:

قيمة المنحة التضامنية بالجزائر 2024

وحسب ما وضحته الصحف الرسمية فإن المنحة التضامنية التي تقوم الحكومة الجزائرية بتقديمها للمواطنين في شهر رمضان عبارة عن 10 آلاف دينار جزائري، حيث يتم تقديمها لهم من أجل دعم المواطنين خلال الشهر الكريم.