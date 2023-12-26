“الإسكان الاجتماعي” شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ 18 والمستندات المطلوبة

شروط التقديم على شقق الإسكان، تبذل وزارة الإسكان في مصر أقصى الجهود لديها لكي تستطيع توفير أنواع من المسكن التي تلائم الكثير من المواطنين مما يساعد على وجود حياة كريمة من أجل المواطن المصري لذلك تقوم بإنشاء مشروعات إسكان اجتماعي وتستهدف هذه المشروعات الشباب والأسر الأشد فقرًا والتي تحتاج توافر المسكن الملائم بشدة ولذلك نقوم بالكشف عن شروط التقديم على شقق الإسكان.

شروط التقديم على شقق الإسكان

كان قد تم البدء في تسجيل الطلبات التي تتعلق بالتقدم إلى الإسكان الاجتماعي في اليوم الثالث وقد تستمر عملية التقديم شهر ينتهي في الرابع من يناير وقد تم تحديد تسهل على اللجنة التي تختار المواطنين الذين يستحقون الوحدات السكنية فيتم اختيار المستفيدين من خلال التأكد أنهم يستوفون جميع الشروط التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة وهذه الشروط هي عبارة عن.

صاحب الطلب أحد المواطنين الذين يتميزون بامتلاك الجنسية المصرية.

يكون السن وقت طرح الإعلان عن الوحدات السكنية الذي يتم أكبر من 21 وأصغر من 50 عام.

يكون صاحب الطلب الأعزب يحصل على راتب أقل من 6000 جنيه كل شهر بينما المتزوج يحصل على راتب كل شهر اقل من 8000 جنيه

التقدم بطلب واحد فقط للحصول على الوحدة السكنية.

المستندات التي تتعلق بالتقديم

لكي يستطيع المواطن المصري الاستفادة من الشقق خلال الإسكان الاجتماعي يجب التأكد من صحة البيانات التي قام بإدخالها وذلك من خلال الوثائق المعتمدة التي يتم تقديمها.

نسخة من البطاقة الخاصة بالرقم القومي لصاحب الطلب وزوجته.

القسيمة التي تثبت زواج صاحب الطلب.

شهادات الميلاد الخاصة بجميع الأبناء.

الشهادة التي توضح الدخل الشهري.

قد قمنا بالتحدث عن كافة ما يتعلق بالشروط اللازمة والمستندات التي يجب تقديمها من أجل الحصول على الوحدات السكنية الخاصة بـ ذوات الدخل المحدود.