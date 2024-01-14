“شوف نفسك منهم” الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي وشروط الحصول عليها

الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي، السكن والمأوى أكثر ما يهتم به الشباب في الوقت الحالي خاصة الشباب الذين يرغبون في بناء وتأسيس أسر خاصة بهم في الوقت الحالي لذلك تم تقديم وحدات سكنية للشباب والمواطنين الذين يحصلون على راتب شهري منخفض وذلك في مجموعة من المحافظات المختلفة ويتم تنفيذ المشروع على مراحل كل مرحلة تضم عدد من المحافظات وسوف نقوم بتوضيح الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي

قد قام مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي يقوم أسبوعيًا باعتماد القرار الذي اتخذه الصندوق الذي يقوم بالإشراف على جميع المبادرات الخاصة بالإسكان الاجتماعي والذي يوضح عدد من الفئات التي تحتاج وتستحق الحصول على الوحدات التي يتم تقديمها من خلال الصندوق وذلك من أجل ضمان حصول المواطنين الذين يستحقون فعليًا على الدعم الذي تقدمه الحكومة التي تسعى جاهدة للارتقاء بالمستوى الإجتماعي للمواطن، والفئات التي تستحق هي.

مواطن يكون راتبه أكبر 2500 ولكن يجب أيضًا ألا يتخطى 6000 آلاف جنيه كل شهر.

الأسرة التي تحصل راتب لا يجوز أن يتخطى 8000 جنيه.

شروط الحصول على الإيجار المدعم

تم توفير نظام جديد يمكن المواطن من استئجار الوحدة السكنية التي يرغب فيها وذلك اعتمادًا على الشروط الآتية.

عقد الإيجار لمدة سبع سنوات يتم تجديده من خلال رغبة المستأجر.

إيجار الوحدة 90 متر 1500 جنيه بينما الوحدة 75 متر ايجارها 1200 جنيه.

يقوم المستأجر بسداد 25% من الإيجار ويعمل الصندوق الخاص بالتمويل العقاري بسداد الجزء المتبقي.

فرض غرامة 2% عند تأخر سداد الإيجار.

وبذلك نكون قد تحدثنا عن الفئات التي تستحق الاستفادة من الإسكان الاجتماعي وأيضًا الشروط التي تتعلق بالمشروع الجديد الخاص بالإيجار المدعم التابع للصندوق الخاص بالتمويل العقاري.