“الإسكان الاجتماعي” أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وموعد استلام الوحدات السكنية

اسعار شقق الإسكان الاجتماعي، ينتظر كثير من المواطنين إعلان وزارة الإسكان عن جميع التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية التي تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي ومن ضمن هذه التفاصيل الأسعار الخاصة بالوحدات وكيفية سدادها والطريقة التي يتم من خلالها السداد بنظام التقسيط حيث قامت وزارة الإسكان بوضع نظام سداد وتقسيط يتم من خلاله سداد أسعار شقق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

قام الصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي بطرح عدد من الوحدات السكنية التي يتم تقديمها للفئات المجتمعية التي تتحصل على دخل منخفض كل شهر وتبلغ مساحات المطروحة من 75 متر وتصل إلى 90 متر بحد أقصى ويتم سداد أسعار هذه التقسيط بأريح نظام تقسيط حيث يتم سداد مقدم للحجز يصل 15.000 جنيه للوحدة 75 متر بينما الوحدة 90 متر مقدم الحجز الخاص بها يكون 22.000 ثم بعد ذلك يتم سداد نسبة 10% من إجمالي السعر عند القيام باستلام الوحدة ويتم سداد نسبة 90% المتبقية بالتقسيط على مدة قد تصل إلى 30 عام على أن يتم سداد الأقساط بنظام سنوي أو ربع سنوي وقد يبلغ إجمالي سعر الوحدة 90 متر يتراوح بين 360.000 إلى 400.000 جنيه ويبلغ إجمالي سعر الوحدة مساحة 75 متر نحو 245.000.

موعد استلام الوحدات السكنية

قد تم بدء التقدم بطلبات الحصول على الشقق السكنية في الثالث من ديسمبر الجاري وسوف ينتهي خلال شهر في الرابع من يناير وبعد انتهاء التقديم تقوم الجهات المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة وتحديد من يستحق الاستفادة من الإسكان الاجتماعي ويتم تحديد موعد الاستلام وسداد نسبة 10%.

المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي من أهم المبادرات التي تتعلق بالدعم السكني الذي يتم تقديمه من قبل وزارة الإسكان لكي توفر حياة كريمة للمواطن من خلال المسكن الملائم.