جهز ورقك المؤهلات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة ||تعيين معلمين مواد في المرحلة القادمة

المؤهلات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم تساءل عنها الكثيرين من الخريجين للتقدم إليها، حيث تصدرت مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024 محرك جوجل فقد بحث عنها الكثير من الأشخاص الراغبين في التقدم إليهم وما هي شروط القبول وموعد بدء المسابقة والمؤهلات المطلوبة بها وهو ما سوف نتعرف عليه معكم فيما يلي.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم

بعد تساؤل الكثيرين عن المؤهلات المطلوبة وموعد المسابقة وشروط التقديم أعلنت وزارة التعليم عن المؤهلات المطلوبة، وكان من المقرر ان تبدأ المسابقة خلال شهر يناير 2024 وتستهدف المسابقة تعيين 11400 ألف معلم مساعد فصل، كما سوف يتم تعيين 18886 معلم مساعد مادة وذلك طبقاً لما قام بإعلانه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والمؤهلات المطلوبة بالمسابقة الجديدة للتربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم كالتالي:

الحاصلون على بكالوريوس تربية تعليم أساسي.

كذلك الحاصلون على ليسانس آداب.

المتقدمون الحاصلون على تربية أزهر.

أيضا الحاصلين على كلية دار العلوم.

كذلك الخريجون الحاصلون على بكالوريوس تربية نوعية تخصص رياض اطفال.

شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم الجديدة

تم وضع عدة شروط من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي يجب أن تتوفر في الخريجين المتقدمين إليها لمسابقة ال30 ألف معلم وهذه الشروط كالتالي: