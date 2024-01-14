“التقطها الآن بأقوى اشارة” تردد قناة توم اند جيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة توم اند جيري، تعتبر قناة توم اند جيري من أحد أهم قنوات الأطفال ولهذا بسبب محتواها كما يهتم البعض بالتعرف على تردد قناة توم اند جيري فهي تعتبر قناة مجانية لا تفتقر إلي رسوم شهرية لهذا السبب هي تقدم كل ما يحبه الأطفال بصوت جيد ورائع والإشارة أيضا جيدة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

تردد قناة توم اند جيري 2024

لقد تم انتشار هذه القناة منذ فترة طويلة وأيضا لا يوجد أي بيت لا يخلو أي بيت من قنوات الكرتون منها قناة توم اند جيري المميز الذي يحبه من جميع الفئات و هذا قد تم اشتهاره بسبب هذه القناة وأيضا لأنها تتميز بجودة عالية وكفاءة عالية وأيضا لأن الصوت بيها واضح والصورة لذلك هي مستمرة بدون أن تقطع أو تقوم بالتشويش.

التردد 12149

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الاستقطاب أفقي

كيفية ضبط قناة توم اند جيري على الرسيفر

لكي تقوم بتحميل التردد الخاص بالقناة وأيضا تحصل على إشارة واضحة وصوت قوى كل ما عليك هو الالتزام بالشروط التالية ألا وهي

الخطوة الأولى التوجه إلي قائمة الإعدادات وتقوم بفتحها و هذا عبر الرسيفر الخاص بك

الخطوة الثانية الكبس على اختيار تركيب

الخطوة الثالثة تقوم باختيار التثبيت اليدوي

الخطوة الرابعة سوف تقوم بكتابة كل البيانات التي تخص التردد الخاص بالقناة توم اند جيري وهي تردد القناة: 12149 معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي

الخطوة الخامسة ستقوم بالكبس على موافق التي توجد أمامك

الخطوة السادسة ستقوم بالكبس على أيقونة الحفظ و بعد ذلك سنتحمل القناة وباقي القنوات المشتركة في نفس التردد

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم تردد القناة و أيضا كيفية ضبط القناة على الرسيفر