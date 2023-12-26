“بأقوى أشارة” تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة كراميش الجديد 2024، تعتبر قناة كراميش من أحد أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي و لهذا هي تقوم بتقديم الكثير من البرامج المتنوعة التي تناسب كل الأعمار و لهذا تمتلك شعبية كبيرة من جميع الأطفال والأسر الخاص بيهم لهذا سنقوم الآن بالتعرف على تردد قناة كراميش الجديد 2024.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

لقد تم التغيير للقناة كراميش على القمر الصناعي و هذا في اللحظات الأخيرة وأيضا أضحي الجديد كالآتي:

أولا التردد 11605.

ثانياً الاستقطاب عمودي.

ثالثاً معدل الترميز 27500 .

رابعاً معامل التصحيح الخطأ ¾.

أيضا يوجد تردد قناة كراميش على القمر الصناعي خلال عرب سات كالآتي:

أولا التردد 11390.

ثانياً الاستقطاب عمودي.

ثالثاً معدل الترميز 27500 .

رابعاً معامل التصحيح الخطأ ⅚.

برامج قناة كراميش

تقوم بتقديم هذه القناة عدة أنواع من البرامج المتنوعة و أيضاً الأغاني و الرسوم المتحركة والتي تقوم بالتنوع حيث يوجد بها البرامج الترفيهية و البرامج التعليمية و أيضا البرامج الدينية ومن أشهر هذه البرامج التي تخص قناة كراميش هي كالآتي:

البرامج الترفيهية وهي كراميش بيبي و كراميش توم اند جيري و كراميش سبايدر مان.

البرامج التعليمية و هي تعليم الحروف والأرقام وأيضا الألوان بالإضافة إلى تعليم الحيوانات.

البرامج الدينية و هي أنا مسلم وأخلاقي و أيضا قصص الانبياء.

أهداف قناة كراميش

تقوم بالتوجه الى تحقيق عدة أهداف وهي من أهمها الآتي:

تقوم بتقديم محتوى تربوي يهدف إلي تنمية مهارات الاطفال و ايضا تقوم بتنمية القيم الإيجابية الخاص بيهم.

إثراء الثقافة العربية للأطفال وهذا عبر تقديم عدة برامج متنوعة وأيضا اغاني بالإضافة إلى رسوم المتحركة.

وأيضا تعتبر قناة كراميش من أحد القنوات التي تخاطب الأطفال.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم تردد قناة كراميش الجديد وأيضا برامج قناة كراميش بالإضافة إلى أهداف قناة كراميش.