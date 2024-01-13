“لعشاق الرياضة” تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024، لقد تم الإعلان تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024 حيث أنه قدمت فئات من الترددات المختلفة لكل الأقمار الصناعية حيث أنها أن القناة اشتهرت ببث كل انواع مباريات كرة القدم مثال مباريات الدوري الممتاز وسوف نتعرف من عبر هذا المقال عن تردد قناة أون تايم الرياضية 2024.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024

بإمكانك الحصول على تردد قناة أون تايم سبورت عبر الخطوات التالية:

أولاً التردد أون تايم سبورت 11681.

ثانياً الاستقطاب أفقي .

ثالثاً رمز الترميز 27500 .

و أخيراً معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2

أولاً التردد 10853.

ثانياً الاستقطاب أفقي.

ثالثاً رمز الترميز 27500.

رابعاً معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد أون تايم سبورت الرياضية 3

أولاً التردد 12303.

ثانياً الاستقطاب أفقي.

ثالثاً رمز الترميز 27500.

رابعاً معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة أون سبورت الرياضية على قمر عرب سات

أولاً تردد قناة هو 11861.

ثانياً معدل الترميز هو 27500 .

ثالثاً معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

رابعاً الاستقطاب هو أفقي.

البرامج الرياضية على قناة أون سبورت

بعد ما تقوم بضبط القناة على الرسيفر باستطاعتك الآن أن تقوم بمتابعة كثير من البرامج الرياضية و أيضا مباريات الدورى الممتاز ومن أهم البرامج أون تايم سبورت هي كالآتي

برنامج ملعب اون تايم.

برنامج مساء طيب..

برنامج ملاعب الأبطال.

برامج اخبار اون تايم.

برنامج جمهور الثالثة.

البطولات التي تعرضها قناة أون تايم سبورت

تقوم هذه القناة تايم سبورت الرياضية الكثير من المباريات وأيضا البطولات الجديدة وهي كالآتي

الدورى الممتاز.

مباراة منتخب كرة القدم.

دورى السوبر المصري.

لقاء الأندية المصرية..

كأس الاتحاد الأفريقي.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية وأيضا البطولات التي تعرضها قناة أون تايم سبورت.