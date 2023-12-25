“شهدت انخفاض ملحوظ” تعرف على سعر الدواجن اليوم في مصر امام المستهلكين

سعر الدواجن اليوم هذا مع بداية صرف التموين كالمعتاد يزيد البحث عن سعر الدواجن اليوم حيث حدث المتوقع من قبل المربيين و هذا ما يخص الدواجن و البيض الخاص بيهم لا شك انه تم إيجاد عدة حالات من الانخفاض الملحوظ في أسعار الدواجن و هذا ما سنقوم بمعرفته سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم

لقد تم تسجيل في البورصة انخفاض جديد للدواجن و أيضا في الأسواق لذلك هي قامت الدواجن حالة من الانخفاض و هذا يعتبر غير مبرر وأيضا الذي أدى لتفاقم خلق المربيين و هذا بالرغم من ثبات سعر البيض ولكن تعتبر الخسارة كلها تكون في سعر كيلو الفراخ اليوم وهذا ما سيتم توضيحه في الآتي سعر الدواجن اليوم.

لقد تم التسجيل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم التي توجد في الأسواق حوالي 73 جنيه.

و لكن سعر الكيلو من الفراخ البلدى التي توجد بالأسواق 76 جنيه.

أما وصل سعر الكيلو من الفراخ الساسو نحو ما يقرب من 75 جنيه.

فيما وصل سعر الكيلو من الفراخ الامهات التي توجد بالأسواق فإنها تم تسجيلها ما يقرب إلى 56. جنيه.

سعر البيض اليوم

يعتبر البيض من أحد مصادر الدواجن و التي أيضا أهم الأطعمة الغنية بالبروتينات التي تفيد جميع الفئات و هذا ما قام به الشعب للبحث بشكل مستمر حول سعر البيض اليوم و هذا عبر البحوث التي بإمكاننا القول عليها إن سعر كرتونة البيض قد أثبتت أنها عند آخر التعديلات التي وصلت لها و هذا بالرغم من توقع المربيين أن تعم حالة من الانخفاض سعر كرتونة البيض داخل الأسواق وأيضا بورصة الدواجن.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم سعر البيض اليوم وأيضا قائمة أسعار الدواجن اليوم.