“اعرف سعره عشان ميضحكش عليك” سعر طن الأرز الشعير اليوم في مصر

سعر طن الأرز الشعير اليوم، لقد تم تزايد عمليات البحث في الفترة الأخيرة من كثير من الشعب و لذلك لمعرفة سعر الارز اليوم وأيضا معرفة طن الأرز الشعير اليوم كما يعتبر الأرز من أحد أهم المحاصيل الزراعية التي تقوم زراعتها بجميع انحاء جمهورية مصر العربية ولهذا سنقوم بالتعرف على أسعار الأرز المتنوعة.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

لقد تم توضيح سعر طن الأرز الشعير اليوم في مصر حيث تم ارتفاع سعر الأرز حيث وصل سعر الأرز البلدى في كل الأسواق قيمته 500 جنيه و هذا عبر الجانب المقابل لذلك تم الاستقرار أسعار الأرز الشعير على نفس هذه المعدلات الأيام السابقة.

كما تم التأكيد من قبل الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بتعاون الصناعات و هذا أن أسعار الأرز ارتفعت ارتفاعات غير مسبوقة 6000 جنيه في الطن و هذا من انتهاء موسم الحصاد وأيضا لتوريد بعض الفلاحين الأرز للمضارب .

وأيضا لأن المحصول لم يجني أي الثمار بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل سلبي على المحصول و هذا بالإضافة إلي أسعار الإنتاج وأيضا تم الإتيان والاسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين كالآتي:

سعر الأرز عريض الحبة في الأسواق المحلية بقيمة 18,800 جنيه.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة بقيمة 18,400.

سعر الأرز عريض الحبة كسر 3% بقيمة 29,000.

سعر كيلو الأرز للمستهلك بقيمة 25 جنيه..

اسباب ارتفاع سعر الأرز الشعير

تمت الإشارة من قبل الدكتور رجب شحاتة رئيس رئيس الأرز باتحاد الصناعات لهذا بأن ارتفاع الذي تعرض له سوق الأرز على الرغم من نهاية موسم الحصاد الخاص بالأرز يقوم معظم الفلاحين بتوريدها للمضارب والذي أدى إلى زيادة الأسعار الخاصة بالأرز.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم سعر طن الأرز الشعير اليوم وأيضا أسباب ارتفاع سعر الأرز الشعير.