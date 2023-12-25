“شهد انخفاض ملحوظ” تعرف على سعر السكر اليوم في مصر (آخر قرارات وزارة التموين)

سعر السكر اليوم، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة كميات السكر وما هو سعر السكر اليوم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 على بطاقات التموين وأيضا سيتم صرف كيلو سكر الحر للبطاقة التموينية التي يوجد بها 3 أفراد وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي حول موضوع سعر السكر.

سعر السكر اليوم في مصر

لقد شهد المواطنين بأن أسعار السكر عبر الأيام الماضية ارتفعت ارتفاعا كبيراً و هذا لقد أثار غضب الشعب الذين يريدون السكر بكميات كبيرة داخل المنازل الذي لا يخلو من أي منزل منه وأيضا تم تسجيل سعر السكر بالأسواق وهي تبدأ اسعاره من 40 إلى 60 جنيه.

وهذا وقد تم تأكيده من قبل وزير التموين بخصوص هذا الأمر أن هذه الأسعار وهمية وانما هي تلاعب بعض التجار وأن كيلو السكر الحقيقي هو 40 إلي 45 جنيه وأيضا لا يزال الأسواق المصرية تشهد زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع والخضروات بشكل ملفت مقارنة بالفترة السابقة.

قرارات وزير التموين

لقد تم الاصدار من قبل وزارة التموين توجيها وزاريا رقم 31 الصادر بتاريخ 7-12-2023 وهو الذي يحتوى على زيادة وجود السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة وأيضا قرار وزير التموين أنه سوف يتم صرف السكر الحر في المنافذ التموينية و هذا عبر مخازن شركتي الجملة العامة – المصرية التابعين لشركة الصناعات الغذائية.

و لهذا سوف تقوم جميع المنافذ التموينية بدورها والذي يتعدى عدده 40 ألف منفذ منفذ ما بين المجتمعات الاستهلاكية و مشروع وأيضا جمعيني و بالإضافة إلى بدالي التموين.

ختاماً لموضوعنا فقد قمنا بتوضيح لكم سعر السكر في مصر و أيضا قرارات وزير التموين.