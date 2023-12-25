قدمي الآن.. منحة المراة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024 بهذه الشروط عبر www.anem.dz

المرأة الماكثة بالمنزل تُوليها الحكومة الجزائرية اهتمام كبير، ويتم تقديم منحة المراة الماكثة بالبيت في الجزائر ضمن المنح المقدمة للجزائرييين، ويتم تقديم هذه المنحة للسيدة الجزائرية على وجه الخصوص من أجل تشجيعها ومساعدتها على تربية أولادها ومحافظاتها على زوجها وأسرتها، وبتقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل تلك المنحة.

منحة المراة الماكثة بالبيت الجزائر 2024

منحة السيدة الماكثة بالمنزل واحدة من البرامج الحكومية التي دُشنت من قبل حكومة الجزائر لدعم المرأة الغير عاملة وتمكينها لمساعدتها على تربية أولادها، وتأتي مزايا تلك المنحة على النحو التالي:

تحسين ظروف المعيشة للسيدة وأسرتها، حيث دعم مالي يُلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة.

تعزيز دور السيدة بالمجتمع وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل.

إتاحة فرصة للسيدة من أجل تحسين مهاراتها أو تعليم مهارة جديدة، وذلك مثل الخياطة أو الطبخ أو التسويق عبر الإنترنت والبرمجة وغيرها.

تقديم منحة المراة الماكثة بالبيت الجزائر

تحصل المرأة على منحة المرأة الماكثة من خلال الدخول إلى موقع وكالة التشغيل الوطنية بالجزائر، ثم تقوم بملأ بياناتها ورفع الأوراق المطلوبة، حيث شروط الحصول عليها على النحو التالي: