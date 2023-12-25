هُنــا .. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 بجميع المحافظات

يريد العديد من الطلاب التعرف على الجدول الذي يتعلق ببدء امتحانات الصف 4 الابتدائي، فتجدر الإشارة بأن وزارة التربية والتعليم قد بينت هذا الجدول، لذا سوف نرفقه لكم فيما يلي في هذا المقال، على حسب ما تم الإعلان عنه.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

نظرا لان البحث قد تزايد عن جداول الامتحانات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي في كل انحاء الجمهورية وفى كل المحافظات قامت وزاره التربية والتعليم بإيضاح أن هذه الامتحانات ستبدأ في يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير للعام 2024 وهي امتحانات نصف العام الدراسي، وتنتهي هذه الامتحانات يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير للعام 2024 كل هذه التصريحات بناء على الجدول الزمني الذي تم وضعه في بداية العام الدراسي وأكدت الوزارة أيضا أن هذه الامتحانات تخضع بكل محافظة على حدى.

الجدول الخاص بالصف الرابع الابتدائي لمجموعة من المحافظات

سنقوم بذكر الجدول الخاص بالامتحانات للصف الرابع الابتدائي في مجموعة من المحافظات التي تم الكشف عنه مباشرة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وعلى مقدمة هذه المحافظات محافظة الجيزة في امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي وذلك على المستوى العام والمكفوفين وأيضا للصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي الذين يعانون من الصمم أو مشاكل أخرى سمعية، وفيما يلي مواعيد الامتحانات: