خلاص اتحدد .. موعد الاختبارات الشهرية الترم الثاني 1445 – 2024

تاريخ بدء الاختبارات الشهرية الفصل الدراسي الثاني 1445-2024 من الموضوعات التي أشارت إليها وزارة التعليم، بعد عمل تغيير على جدول الاختبارات النهائية للعام الدراسي الثاني من عام 1445 حيث تضمن سير العملية التعليمية بكل أمان وسهولة، كما حددت الوزارة التقويم الدراسي الخاص بكل فصل متضمناً العطلات ومواعيد الاختبارات الشهرية وكذلك الفصول الدراسية الثلاثة.

موعد الاختبارات الشهرية الترم الثاني

نتعرف الآن عن تاريخ الاختبارات الشهرية الترم الثاني 1445-2024 كما قررتها وزارة التعليم السعودية ومنها:

سوف تبدأ رحلة الاختبارات الشهرية للعام 1445 في كافة مدارس السعودية في يوم الأحد الذي يوافق 31 من شهر ديسمبر عام 2023.

على أن تبدأ الاختبارات في كل المراحل التعليمية من أول المرحلة الابتدائية وصولاً للمرحلة الثانوية.

تلك الاختبارات الشهرية هدفها هو قياس قدرة الطالب ومعرفة مدى استيعاب كل الطلاب لجميع المواد الدراسية.

تلك الاختبارات تساعد في معرفة نقاط الضعف عند الطلاب و إمدادهم بكافة المعلومات.

الاختبارات الشهرية تستمر مدة سبعة أيام وهي تتضمن كافة المقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

مواعيد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1445

عملت وزارة التعليم في المملكة على تعديل مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني 1445 حيث أن: