قبض المعاشات نازل بالزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2024 بعد الزيادة والاستعلام عنها بالرقم القومي

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات بفارغ الصبر صرفم عاشات شهر يناير القادم ويبحثون عن معرفة موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة التي تمت في آخر قرارات الحكومة، وازدادت محركات البحث عن معرفة موعد الصرف القادم وهل هناك زيادة أم لا، لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف معاشات يناير المقبل بما في ذلك الزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين مواطن يستفيدون من المعاش بداية من اليوم الأول من يناير وسيستمر على مدار 6 أيام متتالية.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

توفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فرصة للاستعلام عن معاشات يناير 2024 من خلال موقعها الإلكتروني، يمكن لأصحاب المعاشات القيام بالاستعلام باستخدام رقم البطاقة الشخصية عبر الواجهة الخاصة بهم على الموقع مما يوفر لهم سهولة الوصول إلى معلومات معاشاتهم في يناير 2024.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات سابقة أنه سيتم تفعيل زيادة الحد الأدنى للمعاشات ابتداءً من الأول من يناير، ووفقاً لتلك التصريحات كان الحد الأدنى للمعاشات يبلغ 1105 جنيهات، ومن المقرر رفعه إلى 1300 جنيه في يناير 2024 بزيادة تبلغ 195 جنيه للمستفيدين من الحد الأدنى.

الحد الأقصى للمعاشات

في الوقت الحالي يبلغ الحد الأقصى للمعاشات 8720 جنيه ومن المقرر أن يزيد في الأول من يناير 2024 إلى 10080 جنيه مما يشكل زيادة قدرها 1360 جنيه للمستفيدين من الحد الأقصى للمعاشات.

رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعدادها لتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً الأجر السابق البالغ 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر يناير المقبل.