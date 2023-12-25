بطاقات وعبارات تهنئة بالعام الجديد 2024.. عيد على أهلك وحبايبك | صور تهنئه بمناسبه العام الجديد 2024

مع بداية عام جديد يتساءل المواطنين والمواطنات من كل أنحاء العالم العربي عن تهنئة بالعام الجديد 2024، بحيث يقوم الأهل والأقارب بإرسالها إلى بعضهم البعض للاحتفال برأس السنة الميلادية، وفي تقرير اليوم نذكر لكم عبارات التهنئة للعام الجديد، فكونوا معنا.

تهنئة بالعام الجديد 2024

بداية عام جديد يرغب الأهل والأصدقاء في إرسال رسائل إلى بعضهم البعض، بحيث يتم إرسال تلك الرسائل كرغبة في البقاء معهم في العام الجديد، حيث هذه التهنئة ليست رسائل فقط وإنما تعبير عن المودة والحب بنفوس وقلوب الناس، وتلك عبارات التهنئة يتم مشاركتها إما على وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسالها في رسائل نصية.

ويستغل الأحبة والأصدقاء هذه المناسبات من أجل إرسال رسائل وبطاقات وعبارات وكلمة للتهنئة، وتأتي العبارات على النحو التالي:

اسأل الله لكم في العام الجديد 2024 الخير والعافية.

استودعتك يارب بداية سنة جديدة مع حبيبي اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى واكتب لنا الأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرا مما نتمنى.

كل عام وأنتم بخير يا أغلى الأحباب وأتمنى أن يرحل هذا العام، ويرحل معه كل حزن أصاب قلبك وأن يكون العام القادم عام راحة واطمئنان علي أغلي الناس علي قلبى .

كل عام وأنتم بخير وفي أفضل حال، أتمنى لي ولكم في أن يكون هذا العام بداية الخير والتوفيق والهداية، أدعو الله أن يحفظ عائلاتنا وألا يرينا فيهم ما يبكينا.

أشرقت شمس أول يوم في السنة الجديدة، التي نتمنى من الله أن تكون بداية الخير والتغلب على المصاعب والوصول إلى كل ما نحلم، أتمنى من الله أن يحافظ على أحبتنا وأهلنا من كل سوء.

صور تهنئه بمناسبه العام الجديد 2024

يمكن تهنئة بعضكم البعض ببعض الصور وبطاقات التهنئة، والتي تأتي على النحو التالي:

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2024

أرفقنا لكم بعض عبارات تهنئة بالعام الجديد 2024، والتي يمكن إرسالها كرسائل نصية أو بطاقات للتهنئة لقدوم العام الجديد، ومن المفترض أن يبدأ العام الجديد أول يوم في الموعد التالي:

يوم الاثنين الموافق الأول من شهر يناير من عام 2024، حيث يوم التاسع عشر من شهر جمادى الثانية من عام 1445.

وللعلم أن العام الجديد هو أعياد رأس السنة الميلادية لأخواتنا المسيحين، حيث حيث رأس السنة وعيد الميلاد المجيد وعدد من الأعياد الأخرى في هذا الوقت، وبعض الأيام تكون إجازات رسمية وبعدها لا يكون به إجازة رسمية.