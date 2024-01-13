أخيرًا هتسجل .. منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية بالرقم القومي

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة يكون الشغل الشاغل للمواطنين خلال هذه الفترة، خاصة أن الجميع دون استثناء يتطلع للاستفادة من هذه المنحة، خاصة أنها لم تدخل تحت بند الشائعات، كما أن السيد عبد الفتاح السيسي هو من أعلن ذلك بنفسه، فهو غير قابل للنقاش ومؤكد 100%، كما أن عيد العمال هذا العام كان مليئا بالعديد من القرارات التي تساعد العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المنحة إلا أن سيارته أكدت على توفير صندوق إغاثة للعمالة غير المنتظمة، وهو موجه له في حالة الطوارئ، وفي السطور التالية من هذا المقال سنتعرف على كافة المعلومات، فتابعونا.

منحة العمالة الغير منتظمة

عقب إعلان الرئيس القرار الخاص بالمنحة، قامت الجهات المختصة بتفعيل رابط إلكتروني لجميع المواطنين للعمالة غير المنتظمة والأشخاص الذين لم يستفيدوا من خدمات الحماية الاجتماعية، خاصة وأن بيانات المستفيدين من المنحة السابقة التي تم صرفها للمواطنين في ضوء جائحة كورونا بمبلغ 500 جنيه يتم تفعيلها وإتمام عملية التسجيل، وللاستفادة من المنحة اتبع الخطوات التالية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الرابط المخصص للمنحة، من هنا.

ثم قم بتدوين البيانات المطلوبة والتأكد منها.

ثم اضغط أيضًا على “تسجيل الطلب”.

بذلك تكون عملية التسجيل قد انتهت بنجاح، وسيتم النظر في طلبات التسجيل وإعلان النتائج بعد الانتهاء من التسجيل عقب انتهاء الموعد المحدد.

منحة العمالة الغير منتظمة

هذه المنحة تكون من المنح المقدمة من جانب وزارة القوى العاملة، حيث إنها تقدم لكل الأشخاص الذين تتوفر بهم شروط تلقي المنحة، التي من بينها الجنسية المصرية، وغيرهم من الشروط الأخرى التي من بينها الإقامة بمصر بصورة دائمة.