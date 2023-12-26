دلوقتي استعلم .. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

منحة العمالة الغير منتظمة خطوة هامة في إطار تقديم الدعم لفئة العمالة التي تعمل بنظام الساعات وتعمل بشكل غير منتظم.، وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إنشاء صندوق خاص لدعم العمالة الغير منتظمة في يونيو الماضي على أن يتم صرفها دورياً للمستحقين، فيما أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف المنحة خلال شهر ديسمبر 2023، وفيما يلي نستعرض معًا كيفية الاطلاع على أسماء المقبولين وكيفية الاستعلام عن هذه المنحة الداعمة للعمالة غير المنتظمة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

فيما يلى بعض الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل والاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة:

زيارة الموقع الرسمي، ويمكن للمستفيدين والمهتمين زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الضغط على الرابط التالي، من هنا، حيث يمكنك البحث عن قائمة المقبولين والاستعلام عن حالة المنحة.

تسجيل الدخول، فبعد الدخول إلى الموقع الرسمي قم بتسجيل الدخول إلى حسابك اذا كان لديك حساب قديم، أو إنشاء حساب جديد بالرقم القومي.

التحقق من الشروط، ويجب على المستفيدين التحقق من توفر الشروط المطلوبة للحصول على المنحة، والتي من أهمها أن تكون مصري الجنسية، وغير مؤمن عليك في أي جهة حكومية أو خاصة، وليس لديك عمل منتظم

تقديم الوثائق المطلوبة، فللحصول على المنحة، يجب تقديم بعض الوثائق المهمة مثل بطاقة الرقم القومي، وبطاقة التأمين الاجتماعي، ووثيقة تثبت حالة ومهنة العامل غير المنتظم، بالإضافة إلى وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي.

الشروط الإضافية للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

توجد شروط ضرورية لتلقي تلك المنحة، منها: