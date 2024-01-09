اطلع الآن .. جدول امتحانات الترم الأول 2024 لجميع الصفوف الدراسية

تعتبر الامتحانات الدراسية مصدر قلق ومحط اهتمام من جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث يسعى الطلاب دائما لحصد أعلى الدرجات الممكنة مما يساعدهم على تحديد مستقبلهم، ولا شك أن امتحانات الترم الأول 2024 لجميع الصفوف الدراسية له أهمية كبيرة عند الطلاب من أجل تحقيق أعلى الدرجات ومن ثم تحقيق التفوق المراد لهم.

جدول امتحانات الترم الأول

قد نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن بداية اختبارات الترم الأول لعام 2024 في شهر يناير المقبل، حيث ألزمت الوزارة كل المحافظات والمدارس على ضرورة الاستعداد لكافة التفاصيل لكي تتم امتحانات الترم الأول 2024 لجميع الصفوف الدراسية على أكمل وجه، كما نبهت على ضرورة سرعة إعلان جدول امتحانات الترم الأول وتجهيز كل أماكن الامتحانات، وسوف نستكمل لكم في هذا السياق مواعيد اختبارات الترم الأول 2024، وفيما يلي مواعيد امتحانات الترم الأول 2024 لجميع الصفوف الدراسية:

صفوف النقل: أعلنت الوزارة على أن موعد اختبارات صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية والثانوية، وسوف يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير 2024 حتى السبت الموافق 27 يناير 2024.

التعليم الفني: أما بالنسبة لاختبارات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي في التعليم الفني تبدأ في الأحد الموافق 14 يناير 2024، وستستمر حتى يوم الخميس 24 يناير

الشهادة الإعدادية: كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عقد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجديد، بداية من يوم السبت 27 يناير 2024، لتنتهي في كل المدارس في يوم الخميس 3 فبراير 2024.

اختبارات الترم الأول

نوهت وزارة التربية والتعليم على أن تتم الامتحانات في خلال تلك الفترة في كل المديريات التعليمية المختلفة ، حيث تعلن كل مديرية عن الجدول الخاص بها، لنجد أن موعد الاختبارات وترتيب الامتحانات غير موحد في كل الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.