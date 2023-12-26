«حقيقة ولا إشاعة؟».. مجلس الوزاء يوضح حقيقة صرف 1000 جنيه منحة البريد المصري بالبطاقة فقط والبريد المصري يحسم الجدل

خلال الأيام الأخيرة تم تداول أخبار حول صرف مبلغ قدره 1000 جنيه منحة من البريد المصري بالبطاقة الشخصية فقط وانتشرت هذه المعلومات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أثار هذا الخبر الجدل بين المواطنين مما دفع العديد منهم للبحث عن صحة هذه المنحة المالية المقدمة من البريد المصري، وسوف نوضح لكم حقيقة منحة البريد المصري من خلال هذا التقرير.

حقيقة منحة البريد المصري 2023

بعدما تم تداول أخبار في الساعات الأخيرة تفيد بأن منحة البريد المصري يمكن لأي مواطن الحصول عليها فقط بواسطة بطاقة الرقم القومي، ورغم تداول هذه المعلومات بشكل كبير يظل مصدرها غير واضح سواء كان رسمياً أم غير رسمي، يجب التنويه إلى أن هذه الأخبار والشائعات المنتشرة حول حقيقة منحة البريد المصري لا تمتلك أي أساس من الصحة.

تصريحات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الأخبار المتداولة حول منحة البريد المصري ونفى وجود أي روابط إلكترونية من البريد المصري للحصول على المكافآت المالية بقيمة 1000 جنيه لحاملي بطاقات الرقم القومي، وتواصل المجلس مع هيئة البريد المصري وأكدت الهيئة أن جميع الأخبار المتداولة غير معتمدة ولا تتعلق بأنشطة البريد، وتشدد الهيئة على أن جميع الإعلانات الرسمية تم نشرها عبر قنوات البريد أو صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

منحة العمالة الغير منتظمة

بعد التحقق من صحة صرف منحة 1000 جنيه بواسطة البريد المصري، يتضح أن منحة العمالة غير المنتظمة تمثل مبادرة حقيقية وملموسة على عكس الأنباء المتداولة حول منحة البريد، وتستهدف هذه المنحة دعم الأفراد العاملين في القطاع الغير منتظم مثل العمالة المؤقتة واليومية وبالساعة، وتعتبر هذه المنحة مصدر إضافي للدخل يخفف العبء المالي الذي يواجههم نتيجة ارتفاع الأسعار، وتساهم هذه المبادرة في توفير فرص العمل وتعزيز التوظيف في فئات محدودة الدخل مما يساهم في تعزيز استقرارهم المالي.