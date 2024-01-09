اعرف دلوقتي .. متى تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445

قامت وزارة التعليم بالمملكة بتوضيح الإجابة عن هذا السؤال، وقد تم تحديد التاريخ الخاص بالاختبارات للفصل الدراسي الثاني وفق جدول التقويم الدراسي، وذلك بعد إضافة التعديل النهائي، وبعد الانتهاء من هذه الاختبارات، يحصل الطلاب علي إجازة نصف الفصل الثاني، ويتضمن الترم الثاني الإجازة المحددة لمنتصف الفصل الدراسي.

متى تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني

حددت وزارة التعليم بالسعودية الموعد المقرر للاختبارات الشهرية خلال الترم الثاني 1445 وذلك وفق جدول التقويم الدراسي، وهو موضح كالتالي:

تبدأ الامتحانات لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، وذلك من الأحد الموافق 18 من جمادي الثاني 1445، 31 من ديسمبر 2023.

كما أن مدة الاختبارات المحددة 5 أيام كاملة، كذلك أنه بعد الانتهاء من الاختبارات تبدأ إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني، وبذلك ينتهي الدوام الدراسي الخميس 4 من يناير 2024، 22 من جمادى الثاني 1445 هـ.

الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثاني

بعدما أشرنا إلى تاريخ بدء اختبارات الترم الثاني، تجدر بنا الإشارة إلى أن ننوه حول الإجازات المولة، ففي الحقيقة أنه قد تم تحديد عدد الإجازات المطولة للعام ١٤٤٥، حيث أن الطلاب في الوقت الحالي في أول إجازة مطولة للترم الثاني، وبالتالي يتبقى لهم إجازة مطولة واحدة خلال الترم الثاني، إلى جانب إجازة مطولة أخرى خلال الفصل الدراسي الثالث، وفيما يلي نقدم لكم موعد الإجازات المطولة خلال هذا العام الدراسي 1445، وهي كالتالي: