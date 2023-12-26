اتحدد رسمي .. موعد امتحانات نصف العام 2024 في العراق

قام عدد كبير من الطلاب بالبحث للاطلاع على موعد اختبارات نصف العام الدراسي لعام 2023 في العراق وذلك بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم في العراق تحديد موعد الاختبارات الخاصة بالسنة الدراسية لهذا العام وكذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة في الدولة العراقية وفيما يلي سوف نتعرف معكم عن الكثير من التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها جميع الطلاب.

موعد امتحانات نصف العام

نوهت وزاره التربية والتعليم العراقية بأن اختبارات نصف العام لهذا العام الدراسي 2024م، سوف تكون بداية من يوم الأحد الموافق 27 من شهر يناير لعام 24 وتستمر حتى يوم 9 من شهر فبراير وذلك لجميع المراحل الدراسات مختلفة، كما نجد أن الكثير من الفئات الدراسية المختلفة يتساءلون عن موعد ومعرفة جدول امتحان نصف العام لهذا العام الدراسي في دولة العراق فقط قامت الوزارة بالعلامة على الجدول الخاص بالامتحانات السنة الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية وكذلك أيضاً جميع المدارس الجامعات الحكومية والأهلية، هو في مجال نتعرف معكم على جدول المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية:

المرحلة الابتدائية: تضم المرحلة الابتدائية جميع امتحانات الصف الأول والثاني والثالث والرابع وترتبط أيضا بجميع المواد التالية اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الدينية الإسلامية وكذلك العلوم والرياضيات والتربية الوطنية.

المرحلة المتوسطة: تدوم المرحلة المتوسطة كلا من الصف الخامس والسادس والسابع والثامن المتوسط كما أنها تشمل كافة المواد التالية اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية وكذلك الدراسات والعلوم والرياضيات والتربية الوطنية.

المرحلة الثانوية: تشمل هذه المرحلة كلا من اللغة العربية ومادة القرآن الكريم والتربية الدينية الإسلامية وكذلك مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية ومادة العلوم والجغرافيا والتاريخ واللغة الأجنبية والتربية الوطنية.

موعد بدء العطلة الربيعية في العراق

ومن الجدير بالذكر أن موعد الامتحانات دائما يأتي بعده عطلة الربيع والتي تكون دائماً في الفترة بين الرابع عشر من شهر يناير لعام 2024 وتكون هذه الفترة مستمرة لمدة أسبوعين حتى نصل الى يوم 25 من شهر يناير على أن يعود جميع الطلاب للدراسة مرة أخرى بداية من يوم 28 يناير لعام 2024.