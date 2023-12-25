بضغطة زر.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عبر billing.te.eg| دفع فاتورة التليفون الارضي

ازاي اعرف فاتورة الارضى؟ سؤال طُرح من قبل عدد من المواطنين في الوقت الحالي، حيث يرغبون في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وكود المحافظة، وذلك من أجل دفع فاتورة التليفون الارضي قبل الغرامة وإيقاف الخدمات الخاصة بالهاتف الأرضي والتي منها خدمات الإنترنت المنزلي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة الاستعلام وطرق الدفع.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

تقوم شركة المصرية للاتصالات بتحصيل فاتورة الخط الأرضي بشكل ربع سنوي، حيث كل ثلاث شهور يتم تحصيل هذه الفاتورة ودفعها، ويتم السماح بفرصة قبل السداد لمدة شهر، ثم بعدها تتوقف الخدمات ويتم تغريم المستخدم، ويمكن الاستعلام على الفاتورة من خلال السير على الخطوات التالية:

يتوجه المستعلم إلى موقع شركة المصرية للاتصالات الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. انقر على الاستعلام بالتليفون أو برقم الحساب أو عن الرقم الجديد.

أضف كود المنطقة ورقم التيلفون الخاص بك.

انقر على “أظهر الفواتير”، وبعدها يتبين لك قيمة الفواتير المتراكمة عليك.

دفع فاتورة التليفون الارضي

وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، حيث ازاي اعرف فاتورة الارضي للشهر الجديد، وبالنسبة لطرق دفع الفواتير، فهي على النحو التالي:

يمكن الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق WE.

يمكن الدفع من خلال السنترلات المركزية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

متاح الدفع عبر فروع شركة وي الموجودة في الجمهورية.

الدفع من خلال الخدمات مثل فودافون كاش وإنستا باي وتطبيق سهل وفودافون كاش وفوري والخدمات الأخرى.

قريبًا ستصدر فاتورة الخط الأرضي وسيُسمح للمواطنين بسدادها بواحدة من الطرق السابقة.