من هُنــا .. رابط التقديم على وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية

نوهت هيئة الخطوط الجوية بالمملكة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات للجنسين، كما أنها وفرت لينك إلكتروني على الموقع الإلكتروني لها يمكن لجميع الأشخاص الراغبين في التقدم لتلك الوظائف الدخول عليه والتعرف على الشروط اللازمة وكيفية التسجيل.

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية

يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة التي قد أعلنت عنها الخطوط الجوية السعودية بمنتهى السهولة وذلك من خلال السير على الخطوات الآتية:

الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لهيئة الخطوط الجوية السعودية مباشرة ” من هنا “.

من خلال الصفحة الظاهرة يتم الدخول على رابط التوظيف الخاص بالخطوط الجوية السعودية.

تعبئة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول على الموقع والتي تتضمن ” اسم المستخدم، كلمة السر ” في الحقول المخصصة لها.

الاطلاع على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع ومن ثم الموافقة عليها.

التوجه بعد ذلك إلى الموقع بشكل مباشر.

تظهر على الشاشة بعد ذلك جميع الوظائف الشاغرة.

يتعين على المتقدم اختيار الوظيفة المرغوب التقدم عليها.

الضغط على أيقونة ” تقديم ” بجوار الوظيفة.

التأكد من استيفاء المتقدم لجميع الشروط الخاصة بالوظيفة.

تعبئة جميع البيانات الخاصة بنموذج الوظيفة.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة ومن ثم الضغط على أيقونة ” تقديم “.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية

أعلنت هيئة الخطوط الجوية السعودية عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف الخطوط السعودية والتي جاءت على النحو التالي: