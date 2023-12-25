اعرف دلوقتي .. حقيقة تأجيل الترم الثاني للعام الدراسي الحالي

انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن هناك تأجيل للترم الثاني، وهو الأمر الذي جعل أولياء الأمور والطلاب يتساءلون لمعرفة حقيقة هذه الأخبار، وازداد البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة رد وزارة التربية والتعليم على هذه الشائعات المتداولة.

حقيقة تأجيل الترم الثاني

ردت وزارة التربية والتعليم عن الشائعات المنتشرة حول تأجيل الترم الثاني في المدارس والجامعات، وكادت أنه سيتم بدء الترم الثاني في موعد المحدد، ولا نية للتأجيل بأي حال من الأحوال، وأفادت أن الأخبار المنتشرة هي اجتهاد شخصي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يصح الالتفات لمثل هذه الأخبار.

كما أنه يدخل الطلاب امتحانات نصف العام الدراسي بعد أسابيع قليلة، ثم تأتي عطلة نصف العام والتي تبلغ مدتها أسبوعين كاملين، وبعد ذلك يبدأ الطلاب الفصل الدراسي الثاني، ويأخذ الطلاب هذه الإجازة الصغيرة للابتعاد عن الضغط والمذاكرة قليلاً، لكي يستطيعوا مواصلة العام الدراسي بجد واجتهاد.

امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

ينتظر طلاب الثانوية العامة موعد قدوم امتحاناتهم لهذا العام، حيث أن هذه السنة هي من أهم سنوات التعليم على الإطلاق، لأنه من خلالها يتم تحديد مصير الطالب في المرحلة الجامعية، ويود كل الطالب الحصول على أعلي الدرجات فى هذه السنة، لتحقيق حلمه والانضمام إلي الكلية التي يطمح إليها، كما أن هناك العديد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات القمة مثل الهندسة، الطب، الصيدلة، وطب الأسنان، وهذه الكليات تأخذ من مجموع كبير، لذلك يسعون إلي المذاكرة الجيدة لتحقيق أحلامهم.