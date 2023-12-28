اتحدد رسمي .. موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وبداية الفصل الثالث 2024

العديد من الطلاب بالسعودية يتساءلون عن الموعد الذي يتعلق ببدء عطلة نصف الترم الثاني، حيث إن هذا الموعد قد تحدد من قبل وزارة التعليم، لذا نجد الطلاب يظلوا يبحثون عنه، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل كافة التي تتعلق بهذا الموعد، وكذلك موعد بداية الترم الثالث بالمملكة، وحقيقة إلغاؤه.

موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الوزارة عن بدء الإجازة للفصل الدراسي الثاني وهو يوم 22 من شهر فبراير 2024، حيث تظل تلك الإجازة لمدة 10 أيام قبل أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني، ومما لا شك فيه أن تلك التغييرات في مواعيد الاختبارات قد أثر بشكل كلي على موعد باقي الاختبارات الشهرية، كما أن جملة عدد الأيام الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني هو 1445 تكون 102 يوم.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة

بعدما تعرفنا على الموعد المحدد من قبل الوزارة حول عطلة نصف الترم الثاني، يمكن القول إنه من المفترض أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في السادس عشر من شهر رجب، وقد يوافق هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر يناير ٢٠٢٤ ،وبعدها تنتهي إجازات المدارس وتأتي إجازة يوم التأسيس التي تكون في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان، والتي تستمر لمدة عشر أيام.

موعد بداية الترم الثالث 2024

على حسب ما تم الإعلان عنه، فإنه من المقرر أن يبدأ الترم الثالث في الثاني والعشرين من شهر شعبان ١٤٤٥ الذي يوافق الثالث من مارس لعام ٢٠٢٤، ثم تأتي إجازة عيد الفطر بتاريخ ١٨ رمضان ١٤٤٥ الموافق الثامن والعشرين من مارس.