استقبلها لأطفالك .. تردد قناة طيور الجنة آخر تحديث على النايل سات 2024

تعد قناه طيور الجنة من القنوات الفضائية التي تبث محتوى للأطفال، كذلك انها تكون من القنوات التي ليس من الممكن ان يتم الاستغناء عنها، وهذا يرجع لما تبث من محتوى مضمون يقم بالجمع بين الأغاني وأيضا مختلف البرامج الخاصة بالأطفال الترفيهية والمسلية، ويريد العديد من الأشخاص ان يثبت تردد هذه القناه اذ انها تقوم بالعمل على تعديل ترددها بشكل مستمر لكي تحسن من جودتها، وفيما يلي سنرفق لكم أحدث التردد لهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تردد هذه القناه تحديدا الآباء من اجل أن يشاهد أطفالهم المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتها اذ ان هذه القناه تكون من بين القنوات التي تبث مضمون مميز وجميل، وقد جاء ترددها كالاتي:

التردد: 11393.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

مميزات قناة طيور الجنة

في الحقيقة انها منذ ان تم انشاء هذه القناه وقد تمكنت من جمع عدد كبير للغاية من المشاهدات وتتسم هذه القناه بكثير من السمات من ضمنهم ما يلي: