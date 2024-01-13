من هُنــا .. رابط منصة مظلتي التسجيل في المنحة الجامعية الجزائر

منصة منحتي تكون منصة المنح الجامعية في الجزائر للموسم 2023-2024 التي نوهت عنها وزارة التعليم العالي في الجزائر، ولقد أُطلقت هذه المنصة في يوم الخميس الموافق 12 من أكتوبر 2023، وذلك كجزء من جهود الوزارة لتحسين وتسهيل عملية تقديم المنح الجامعية للطلاب في العام الأكاديمي 2023-2024.

التسجيل في المنحة الجامعية الجزائر

التسجيل في رابط منصة منحتي للحصول على منحة جامعية في الجزائر، يتطلب بعض الخطوات بالإضافة إلى بعض المستندات والأوراق الأساسية، حيث يستطيع الطلاب التعرف على طريقة التقديم والوثائق المرادة بواسطة تطبيق منحتي والصور الملحقة في المنشور الرسمي، فمن المتوقع أن تشارك منصة منحتي في تطوير عملية تقديم المنح الجامعية وتحسينها حتى تكون أكثر سهولة وشفافية للطلاب الجامعيين في الجزائر خلال الفصل الدراسي 2023-2024.

كما أن هذه الخطوة جزء من سياسة الرقمنة التي يكون هدفها تسهيل وكذلك جعل الإجراءات الخدمية سلسة للطلبة والطالبات في الجامعة المستحقين لتلقي المنح الجامعية، فإن منصة منحتي تعتبر وسيلة إلكترونية لتقديم طلبات المنح الجامعية، ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط منصة منحتي 2023 الجزائر من هنا.

المزايا الرئيسية لمنصة “منحتي”

تقديم الملفات الرقمية الان حيث يمكن للطلبة والطالبات الجامعيين الذين يرغبون في تلقي المنحة أن يقوموا بتقديم ملفاتهم بشكل رقمي عبر المنصة، مما يضمن سلاسة وسرعة إجراءات التطبيق، كما أن لتلك المنحة مزايا، منها: