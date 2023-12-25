من هُنــا .. رابط مسابقة القضاء في الجزائر ٢٠٢٤ ومراحلها

تتجه أنظار الكثير من المواطنين للبحث عن نتائج هذه المسابقة المتاحة في الجزائر، يمكنهم الحصول على هذه النتائج بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر ولكنها لم تنشر بعد، ومن المتوقع الإعلان عنها في الفترة القريبة المقبلة، سوف نقدم لكم في الأسطر القادمة تفاصيل حول النتائج بالإضافة إلى ذلك الرابط الذي يمكنكم من التسجيل في المسابقة والرابط الخاص للاستعلام عن النتائج.

مسابقة القضاء في الجزائر

لقد أصبح الكثير من الناس يتساءلون بقوة عن نتائج هذه المسابقة، يجدر التنبيه إلى أن هذه النتائج يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كما هو على الجانب القادم:

في بداية الأمر لا بد من أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للمدرسة العليا للقضاء، عن طريق النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك تكوين بريد إلكتروني يرتبط بك.

ثم بعد ذلك إنشاء كلمة مرور يجب أن تتم بتقدير بالغ الدقة والصحة في الحقل المعين لهذا الغرض.

هنا قم بملء جميع البيانات التي يتطلبها نموذج التسجيل الأولي.

الخطوة النهائية: بعد تنزيل الاستمارة يجب عليك حفظها ومن ثم طباعتها.

مراحل مسابقة القضاء في الجزائر

بعد أن قمنا بتوضيح لكم كل الخطوات المطلوبة من أجل التسجيل في تلك المسابقة والاستفسار عن نتائجها، نستطيع الآن شرح المراحل المتعلقة بالمسابقة، يجب أن نشير إلى أن المسابقة المعروفة باسم مسابقة القضاء في الجزائر، تتألف من حوالي ثلاثة مراحل كما هو موضح في السطور التالية: