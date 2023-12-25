من هُنــا .. رابط أسماء المعلمين المرشحين للترقية بالشروط والخطوات المطلوبة

قد نوهت وزاره التربية والتعليم في جمهوريه مصر العربية عن تواجد مجموعة من الشروط لتلقي ترقية للمعلمين لعام 2024 بالإضافة إلى ذلك نوهت عن قيامها بترقية المعلمين 2024 المرشحين في هذا العام، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسماء المعلمين المرشحين للترقية بالشروط والخطوات المطلوبة، حيث إن الوزارة قامت بإتاحة تلك الخطوات، بجانب هذه الشروط اللازمة للقبول.

أسماء المعلمين المرشحين للترقية

صرحت الاكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التعليم ان إجمالي عدد المعلمين المهنيين والمرشحين لتلقي على الترقية عددهم ٤٠٠ ألف معلم فقط بالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الأكاديمية فتحها بوابة التقديم حتى يتمكنوا من الحصول علي شهادة الصلاحية الضرورية لترقية وقد صرحت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن اعلان أسماء المعلمين المرشحين بالتربية ، فيمكن الاستعلام عن أسماء المعلمين إلكترونيًا عن طريق هذه الخطوات وهي كالاتي:

الخطوة الأولى، لا بد من أن يقوم الفرد الراغب بالاستعلام التوجه إلى بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية، من خلال النقر على هذا الرابط، ومن ثم يختار المدرسة ويقوم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

بعد ذلك لا بد من أن يختار تسجيل التقدم للترقي في الوظائف الخاصة بالتالي.

بعدها يتوجب عليه أن يضغط على عرض وسوف تظهر له كافة الأسماء المرشحة.

أهم الشروط المطلوبة للتقديم على مسابقة الترقية

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة احتساب حالات معينة ضمن فترة الخمسة أعوام ومنها الإجازة المرضى بأمراض مزمنة وذلك في حالة حصولهم على أمر تنفيذي معتمد من قبل شؤون العاملين في المديرية باخذهم إجازة مرضية سواء ان كانت بأجر كامل أو نصف أجر، فمن أهم الشروط المحددة كالاتي: